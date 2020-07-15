بوتين وميركل يؤكدان ان لاجدوى من الضغط بالحظر على ايران

وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن: "أكد الرئيس الروسي، خلال بحث الوضع بشأن إيران، على عدم جدوى الضغط بالحظر على طهران، وأهمية بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".



كما تبادل بوتين وميركل الآراء بشأن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على إيران .



أما بصدد الأزمة الليبية، فقد "تبادل بوتين وميركل تقييم الوضع في ليبيا. كما أعربا عن رأيهما المشترك حول ضرورة التغلب على الأزمة في هذا البلد بالطرق السياسية والدبلوماسية وإقامة حوار بين الليبيين، على النحو المنصوص عليه في قرارات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، وأيدها قرار مجلس الأمن الدولي 2510".



كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، مشيرين إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة هناك.



وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.



وطلب البرلمان الليبي من مصر التدخل المباشر في الحرب التي تعصف بالبلاد لمواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس. وتنذر التطورات الأخيرة و الحشود المتواصلة من طرفي الصراع على مشارف مدينة سرت باندلاع المعارك في أي وقت.



والجدير بالذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا، كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاماً على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا في مباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.