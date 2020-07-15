بيروت (اسلام تايمز) - استقبل رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وفداً من حركة "حماس" برئاسة أحمد عبد الهادي، الذي سلمه رسالة من رئيس الحركة إسماعيل هنية، عن "محاولات إسرائيل ضم الضفة وإلغاء أي إمكانية لحل سلمي بين فلسطين وإسرائيل على قاعدة حل الدولتين".