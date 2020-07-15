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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 20:16

قائد عسكري ايراني: حققنا انجازات طيبة في مجال تصنيع الاسلحة الذكية

قائد عسكري ايراني: حققنا انجازات طيبة في مجال تصنيع الاسلحة الذكية
واشار العميد حيدري، في تصريحه أمام حشد من الاساتذة والطلبة في جامعة القيادة والاركان في الجيش الايراني اليوم الاربعاء، الى المشاريع الناجزة التي تصب في سياق توجيهات قائد الثورة حول زيادة وتعزيز قدرات الوحدات القتالية وفق متطلبات العمليات والحروب المستقبلية، موضحاً: ان القوة البرية التي تعد محور بطولات الجيش الايراني، استطاعت الاستجابة للمتطلبات العملانية الحديثة بفضل تطوير البنى الهيكلية والتنظيمية في سياق تعزيز جهوزيتها لمواجهة التهديدات المستقبلية.

ولفت الى ان التطورات الناجزة تصب في سياق زيادة فاعلية التحرك والسرعة والقدرات القتالية في مختلف صنوف القوات المسلحة اعتمادا على المختصين والخبراء في الصناعات المحلية واستطاعت نيل التقنيات الحديثة في مجال تصنيع المعدات بفضل الجهود الحثيثة للمختصين والعمل باتجاه هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ونوه العميد حيدري الى ان الحروب المستقبلية تقوم على التأثير وليس التدمير، موضحاً: ان القوات المسلحة حققت انجازات طيبة في مجال تصنيع الاسلحة الذكية والنقطية والرقمية والالكترونية.
رقم : 874694
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