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الأربعاء 15 تموز 2020 ساعة 21:55

من جديد الأطفال ضحايا جرائم العدوان السعودي

من جديد الأطفال ضحايا جرائم العدوان السعودي
وأفادت المصادر أن جريمة طيران العدوان ارتكبت بحق حفلة زفاف للنساء والأطفال في منزل مبخوت مرزوق مرعي بمنطقة المساعفة.

وقالت المصادر أن مستشفى مارب استقبل أكثر من 16 جثة مقطعة الأوصال للنساء والأطفال من ضحايا جريمة المساعفة وعدداً من الجرحى، في حين استقبل مستشفى الحزم 8 جثث شهداء وعدداً من جرحى الجريمة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم شبه اليومية التي يرتكبها العدوان السعودي ومرتزقته بحق الشعب اليمني منذ خمسة أعوام في ظل صمت دولي مطبق.
وأدانت وزارة الصحة اليمنية جريمة طيران العدوان بحق المدنيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه ومنذ قيام الأمم المتحدة بشطب السعودية وتحالفها من قائمة العار لقتلة الأطفال قام تحالف العدوان برفع وتيرة استهداف الأطفال والنساء في اليمن عبر طيرانه والتي كان آخرها يومنا هذا الأربعاء 15 يوليو 2020م.

وأوضحت الوزارة أن طيران العدوان أقدم على استهداف منزل مواطن في منطقة المساعفة بمديرية الحزم بمحافظة الجوف ما أدى إلى سقوط 10 شهداء (6 منهم أطفال، 2 نساء، 2 رجال) و7جرحى (4أطفال وامرأة و2رجال تم نقلهم إلى مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء) عندما كانوا مجتمعين في منزلهم لحضور مناسبة (ختان) وليدهم محمد مبخوت البالغ من عمره أسبوعا والذي استشهد خلال هذه الجريمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن سلسلة جرائم أخرى أرتكبها العدوان خلال الأيام الماضية أستهدف خلالها الأطفال والنساء خاصة منذ فضيحة الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام الحالي غوتيرتش بشطبها لتحالف السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال وعبرت الوزارة عن إدانتها لهذه الهيئة وللقائمين عليها ونحملهم المسئولية الكاملة قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا كما تتحمله السعودية وتحالفها مرتكبي هذه الجريمة.

ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإزاحة الإدارة الحالية للأمم المتحدة وتحميلها المسئولية الجنائية والقانونية لهذه المجازر انتصارا لدماء وأشلاء الأطفال الذين خانتهم هذه المنظمة ومازالت مستمرة في إعطاء الغطاء القانوني للحصار الذي أدى إلى قطع المشتقات النفطية عن اليمن منذ أكثر من شهرين ومازال مهددا بكارثة على جميع المستويات وعلى رأسها القطاع الصحي، وأيضا ندعوهم إلى السعي لإحالة قيادة أنظمة التحالف للمحاكمة الجنائية المحلية والدولية.
 
ومن جانبه أدان الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي، المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم بمحافظة الجوف وراح ضحيتها أكثر من 31 شهيدا وجريحاً جلّهم نساء وأطفال.

وأوضح ناطق الحكومة أن استهداف طيران العدوان لحفل عائلي ، ضم نساء وأطفال، جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن هذه الجريمة الوحشية تأتي بعد أيام من ارتكاب طيران تحالف العدوان مجزرة في مديرية وشحة بمحافظة حجة راح ضحيتها نساء وأطفال.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام وسيكون الرد مؤلم.

وأشار إلى أن تحالف العدوان أمعن في ارتكاب هذه الجرائم بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة بشطب اسم تحالف العدوان بقيادة السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال في اليمن، ما يجعل المنظمة الأممية شريكة في ارتكاب هذه الجرائم.

وحمل ناطق الحكومة، تحالف العدوان والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعا المنظمات الإنسانية التي تتشدّق بحقوق الأطفال إلى الإضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض له أطفال ونساء اليمن من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
 
كما ادان رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام المجزرتين الوحشيتين في محافظتي حجة والجوف خلال 3 أيام والضحايا عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

وقال رئيس الوفد الوطني: ان تمادي قوى العدوان في الإجرام والاستهداف المركز للمدنيين يأتي وسط مباركة مفتوحة من قبل الأمم المتحدة بإزالتها تحالف العدوان من لائحة العار.
 
رقم : 874707
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