وأوضح نادي الأسير، أن جلسة الحوار انتهت باتفاق يقضي بفتح جميع الأقسام، وإنهاء عزل الأسرى الذين جرى نقلهم إلى الزنازين خلال عمليات القمع وإعادتهم إلى الأقسام، وتوزيع ملابس إضافية على الأسرى من قبل الإدارة، حيث إن الأسرى يعانون منذ بدء انتشار الوباء، من أزمة في نقص الملابس، وذلك مع توقف زيارات عائلاتهم، وتزايد أعداد الأسرى الموقوفين جرّاء عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال.



كما تم الاتفاق على السماح لعائلات الأسرى عند زيارة أبنائها بإحضار ملابس إضافية وإدخالها بحيث تكفي لخمسة أسرى، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى، ومنها ترتيبات تخص أقسام "المعبار" أي قسمي (14 و17) والذين يقبع فيهما الأسرى من الموقوفين والمعتقلين حديثاً، والمنقولين من سجون أخرى.



يُشار إلى أن سجن "عوفر" وخلال اليومين الماضيين شهد عمليات قمع واسعة، خلالها رشت قوات القمع الأسرى بالغاز، وأغلقت الأقسام، وعزلت عدداً من الأسرى، وعليه استمر الأسرى في تنفيذ خطوات احتجاجية رافضة لإجراءات إدارة السجن.



يُشار إلى أن أكثر من 1000 أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.