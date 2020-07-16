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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 09:52

السيسي يبحث مع ماكرون الوضع في ليبيا

السيسي يبحث مع ماكرون الوضع في ليبيا
وأفاد المتحدث بأن السيسي استعرض يوم الأربعاء الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية علي نحو يُفعّل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى صون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الفرنسي أشاد بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار "إعلان القاهرة" كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.

هذا، وقد تم التوافق بين الرئيسين على أهمية "تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره" حسب المتحدث .

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.
رقم : 874777
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