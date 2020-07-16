الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تموز 2020 ساعة 10:40

إيران: سندعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة "قانون قيصر"

إيران: سندعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة "قانون قيصر"
وقال ترك أبادي على هامش "المؤتمر الأول لرجال أعمال وسيدات المجتمع السوري" في دمشق: "أؤكد لكم أننا سنقف إلى جانب بعضنا البعض، والشعب السوري صامد إلى جانب وطنه ومؤسساته".

وأضاف ، ردا على سؤال حول الاحتياجات السورية الملحة من المشتقات النفطية التي تعد مدخلا أساسيا لقطاع الإنتاج الزراعي والصناعي الذي استهدفه قانون قيصر بشكل خاص: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد لتقديم كل ما نستطيع من احتياجاته (الشعب السوري) النفطية والطاقوية".

وتابع: "نحن والسوريين ضمن قارب واحد في هذا المنحني التاريخي، ونعمل بجهد لتجاوز العقبات التي تحاول أن تفرضها علينا الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها، مؤكدا أن الشعب السوري قادر على ذلك".

وجدد السفير الإيراني تنديد بلاده بالإجراءات الاقتصادية الأحادية ضد سوريا، معتبرا أن الولايات المتحدة تحاول عبر هذه الخطوات تعويض خسائرها العسكرية وتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة في الأراضي السورية، وختم حديثه بالقول: "قريبا إن شاء الله سنحتفل جميعا بانتصار سوريا الشقيقة".

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق عقوبات تحت عنوان "قانون قيصر" والذي يستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم الحكومة .
رقم : 874790
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
16 تموز 2020
مصير الاتفاق النووي
مصير الاتفاق النووي
16 تموز 2020
قوات الاحتلال الاميركي و
قوات الاحتلال الاميركي و'داعش'.. وجهان لعملة واحدة
16 تموز 2020
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
16 تموز 2020
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
16 تموز 2020
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
15 تموز 2020
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
15 تموز 2020
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
15 تموز 2020
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
15 تموز 2020
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
15 تموز 2020
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
15 تموز 2020
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
14 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس