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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 10:45

مسؤول سوري يعلق على فرض لبنان ’فيزا’ على السوريين

مسؤول سوري يعلق على فرض لبنان ’فيزا’ على السوريين
وأكد السفير السوري في لبنان،عدم صحة الخبر المتداول، وعدم سماعه بأي قرار كهذا، بل على العكس هناك تعاون بين البلدين، حسب قوله

وتداولت مواقع إلكترونية في الأيام القليلة الماضية خبراً يؤكد فرض لبنان فيزا على السوريين، وعدم السماح لأي مواطن سوري بدخول لبنان أو السفر عبر “مطار رفيق الحريري الدولي” إلا بموافقة مسبقة من السفارة اللبنانية أو الأمن العام اللبناني.

وأضافت المواقع أن “رئيس مركز الأمن العام اللبناني أعلم مركز هجرة جديدة يابوس بالقرار الجديد، والذي جاء بناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.
وجاء خبر فرض الفيزا في الوقت الذي لا تزال فيه الحدود مغلقة بين سوريا ولبنان أمام سفر الأفراد، بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقررت السلطات اللبنانية في نهاية 2019 فرض رسم على دخول السوريين إلى أراضيها قيمته 10 آلاف ليرة لبنانية، لكن تقرر فيما بعد تجميد تطبيق القرار، بحسب كلام سابق لسفير سوريا في لبنان.

وقبلها، أكدت شركات ومكاتب سياحية في سوريا خلال تموز 2019، صدور قرار لبناني بفرض موافقة أمنية ورسم فيزا سياحية يدفع على الحدود، وذلك للمجموعات السياحية السورية التي تريد دخول لبنان، أي فقط للمجموعات دون الأفراد.

وكانت عملية دخول مواطني البلدين قبل الأزمة السورية مقتصرة فقط على إبراز الهوية الشخصية، لكن بدأ لبنان في 2015 بفرض قرارات تقيّد دخول السوريين إلى أراضيه، مثل تحديد مدة الزيارة والقصد منها وحجز فندقي ومبلغ ألفي دولار تكون مع المسافر.

وتتعدد أسباب دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، منها للدراسة أو السفر إلى دولة أخرى، أو لإجراء مقابلة في إحدى سفارات الدول الأوروبية، أو للسياحة.

هذا واعيد فتح معبر المصنع الحدودي يوم الثلاثاء بين لبنان و سوريا لمرور السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم.

وحسب مصادر الاعلامية فتح معبر الحدودي في نقطة المصنع تم بناء على توجيهات المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم ما سيسمح للسوريين في لبنان الراغبين بالعودة الى بلادهم شرط أن يجروا فحص pcr لايتعدى عمره 18 ساعة و سيسمح لهم بالعبور شرعيا عبر نقطة المصنع بدلا من التوجه عبر الطرقات غير الشرعية في الجبال.

وعلى صعيد أخر تستمر عودة اللبنانيين من سوريا الى لبنان و تم اليوم فتح الحدود اللبنانية في المصنع من الساعة التاسعه صباحا حتى الرابعة عصرا لاستقبال 150 لبنانية مسجلا في السفارة اللبنانية في دمشق.
رقم : 874792
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