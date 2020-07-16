تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران

تبلغ قيمة الاستثمارات في المشاريع المدشنة 27 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال) وتشمل زيادة قدرة الوحدة البخارية بطاقة 115 ميغاواط بمحطة بندرعباس، والوحدة الاولى من محطة قشم ذات الدورة المركبة بقدرة 170 ميغاواط.



وتشمل أيضا مشروع ايصال المياه لمدينة "بشاكرد" وافتتاح منظومة لتحلية المياه المالحة ببندرعباس، و7 مشاريع توزيع ونقل التيار الكهربائي و7 مشاريع توزيع الكهرباء بشبكة الضغط المنخفض فضلا توفير ونقل المياه لشبكة "شميل" للبويتات الزجاجية بمساحة 500 هكتار ولـ 3 الاف هكتار من شبكة سهل "ميناب" اضافة الى مشروع تأمين ونقل المياه لمدينية "ميناب" الصناعية.



وبتدشين منظومة تصفية المياه المالحة ببندرعباس الساحلية، سيتم توفير المياه المحلاة لـ 90 الف شخص في اطار المرحلة الاولى من المشروع.