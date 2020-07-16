كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا الجديدة معظمها لقادمين من العراق

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أنه تم تأكيد إصابة اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق بفيروس كورنا في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي جنوب شرق البلاد.



وذكرت أن الرجلين في الثلاثينات والأربعينات من العمر عادا من العراق عبر مطار إنشتون الدولي إلى كوريا الجنوبية في يوم 14 يوليو الجاري، حيث كانا قد زارا العراق للأعمال منذ ديسمبر العام الماضي ويناير العام الجاري.



ولم تظهر عليهما أعراض كورونا عند وصولهما إلى مطار إنتشون الدولي، ولم يخضعا لفحوصات كورونا أثناء إجراءات الدخول، ووصلا عبر قطار متخصص للأشخاص القادمين من الخارج إلى محطة ماسان للقطار.



وخضعا لفحوصات كورونا في مركز صحي أثناء العزل الذاتي الإلزامي في المنزل وجاءت نتائجهما إيجابية في وقت سابق من اليوم، وتم نقلهما إلى مركز ماسان الطبي للعلاج.

وأكدت وكالة يونهاب انه في اليوم السابق، تم تأكيد إصابة مواطنين اثنين آخرين قادمين من العراق بفيروس كورونا في مدينة يونغ إن بإقليم كيونغ كي، في ضواحي سيئول.



وعاد الرجلان في الخمسينات والثلاثينات من العمر، من العراق إلى كوريا الجنوبية في يوم 14 يوليو، حيث كانا يعملان في موقع للبناء وتم نقلهما إلى مستشفى سو وون للعلاج.



وتم تأكيد إصابة عامل آخر بفيروس كورونا مؤخرا في موقع بناء لمصفاة النفط في مدينة كربلاء، ويتلقى العلاج في الوقت الحالي في مستشفى بالعراق وفقا لما ذكرته السفارة الكورية الجنوبية لدى بغداد.



ويعتقد مسؤولو الصحة في كوريا الجنوبية أن البلد يشهد حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن الأرقام المسجلة متدنية نسبيا.



وتمكنت كوريا الجنوبية من تجنب فرض حالة إغلاق في البلد، واعتمدت بدلا من ذلك على إجراءات تطوعية للتباعد الاجتماعي وكذلك استراتيجية رصد وتعقب واختبار صارمة من أجل مكافحة الفيروس.



وتوفي 280 شخصا في كوريا الجنوبية منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلد يوم 20 يناير/كانون الثاني. وإجمالا، تم تسجيل أكثر من 12 ألف حالة إصابة، ويسود اعتقاد بأنه لا تزال هناك 1277 حالة نشطة في البلد.