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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 12:16

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر محلية تأكيدها باعتقال قوات الاحتلال لخمسة شبان من مناطق مختفلة من محافظة بيت لحم.

واضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صالح أبو عكر (24 عاما) من مخيم عايدة شمالا، وعيسى محمد الهريمي (21 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، ومحمد خالد عياد (23 عاما) من قرية ارطاس جنوبا.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة هندازة شرق بيت لحم، واعتقلت الشابين سعيد أحمد عودة (27 عاما)، ومحمد مصطفى نباهين (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
واعتقلت في رام الله، الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي جمـعة التايه من قرية كفر نعمة غرب رام الله، بعد شهرين فقط من الإفراج عنه، علمًا أنه أمضى 18 عامًا ونصف في السجون.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب كامل محمد اقطيل من بلدة خرسا جنوب غرب الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا، ودير سامت، وسيرت دورياتها في الشوارع ولم يبلغ عن اعتقالات هناك.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حي خروبة في جنين ونصبت حاجزا عسكريا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سيرت آلياتها في محيط منازل الحي، وكثفت من تواجدها العسكري على طول شارع جنين الناصرة والشارع الالتفافي شرق المدينة، وعلى امتداد شارع جنين حيفا ترافقها وحدة خاصة مستعربة كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في حي آل محمود في العيسوية، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، وأصيب عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يتخللها عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها من الأطفال والنساء.
رقم : 874810
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