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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 12:58

العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني

العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني
وأكد مصدر عسكري استشهاد وإصابة 31 مواطناً جلهم نساء وأطفال جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منازل المواطنين في منطقة المساعفة المرازيق بمديرية الحزم محافظة الجوف.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 99 خرقاً بمحافظة الحديدة بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء الفازة و12 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة والصليف، وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 22 قذيفة و 74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

واستهدف قصف مدفعي وبمختلف العيارات الرشاشة قرية الشعب وأماكن متفرقة من مديرية حيس.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، واستهدف بعشر غارات منطقة البقع في نجران.
رقم : 874815
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