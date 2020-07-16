الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تموز 2020 ساعة 13:00

مسيرة تستهدف موقعا لـ’قسد’ بريف الحسكة السورية

مسيرة تستهدف موقعا لـ’قسد’ بريف الحسكة السورية
هذا وأعلنت تنسيقيات المسلحين أمس الاربعاء بوقوع قتلى وجرحى من مسلحي "قسد" جراء انفجار بمستودع أسلحة وذخائر لـ "قسد" في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.

واضافت بأن الانفجار حدث ضمن مخازن للذخيرة و الأسلحة الثقيلة العائدة للتنظيم ضمن مباني " المحلج المنشاري" و"ساحة الجمارك" بمحيط حي المشيرفة شمالي غربي مدينة الحسكة حيث سمعت أصوات الانفجارات العنيفة في أرجاء المدينة.

وتابعت بأن مسلحي "قسد" فرضوا طوقا أمنيا وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير في أحياء الناصرة والبيطرة والمعيشية والمشيرفة، مع سماع أصوات سيارات الإسعاف التي توجهت إلى موقع التفجير.

ولفتت إلى أن أضرار في الأبواب و النوافذ في المنازل وقعت بجميع الأحياء، مع حركة نزوح للسكان من المواقع القريبة من التفجير نتيجة سماع الأصوات الصغيرة والتفجيرات المتتالية في الموقع.
رقم : 874818
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
16 تموز 2020
مصير الاتفاق النووي
مصير الاتفاق النووي
16 تموز 2020
قوات الاحتلال الاميركي و
قوات الاحتلال الاميركي و'داعش'.. وجهان لعملة واحدة
16 تموز 2020
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
16 تموز 2020
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
16 تموز 2020
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
15 تموز 2020
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
15 تموز 2020
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
15 تموز 2020
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
15 تموز 2020
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
15 تموز 2020
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
15 تموز 2020
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
14 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس