مسيرة تستهدف موقعا لـ’قسد’ بريف الحسكة السورية

هذا وأعلنت تنسيقيات المسلحين أمس الاربعاء بوقوع قتلى وجرحى من مسلحي "قسد" جراء انفجار بمستودع أسلحة وذخائر لـ "قسد" في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.



واضافت بأن الانفجار حدث ضمن مخازن للذخيرة و الأسلحة الثقيلة العائدة للتنظيم ضمن مباني " المحلج المنشاري" و"ساحة الجمارك" بمحيط حي المشيرفة شمالي غربي مدينة الحسكة حيث سمعت أصوات الانفجارات العنيفة في أرجاء المدينة.



وتابعت بأن مسلحي "قسد" فرضوا طوقا أمنيا وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير في أحياء الناصرة والبيطرة والمعيشية والمشيرفة، مع سماع أصوات سيارات الإسعاف التي توجهت إلى موقع التفجير.



ولفتت إلى أن أضرار في الأبواب و النوافذ في المنازل وقعت بجميع الأحياء، مع حركة نزوح للسكان من المواقع القريبة من التفجير نتيجة سماع الأصوات الصغيرة والتفجيرات المتتالية في الموقع.