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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 13:35

وزير الصحة اللبناني: نسبة الوفيات بفيروس كورونا مازالت متدنية

وزير الصحة اللبناني: نسبة الوفيات بفيروس كورونا مازالت متدنية
ولفت حسن في ​مؤتمر صحفي​، الى انه لا بد ان نذكر بعمل اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا وهيئة الكوارث الذين يعملون لتطبيق السياسات لا سيما مراكز الحجر الصحية والمنظمات الاممية التي اعربت عن استعدادها للتعاون، واليوم يجب ان يعربوا عن صدق النوايا في هذا الاطار. ولفت الى ان ​وزير الطاقة​ قرر تسمية شركة او اكثر لتسليم المستشفيات ​المحروقات​ بالسعر الرسمي ولكن الدفع مباشرة.

وتمنى على ​المستشفيات الخاصة​ الالتزام بنص العقد الموقع مع ​وزارة الصحة​، وبالنسبة الى ​المستشفيات الحكومية​ هناك ​حالات​ وفاة لطفل في ​طرابلس​ وفي ​مستشفى​ ​بعلبك​ الحكومي ورفض حالة في مستشفى بيروت والنبطية، والتفتيش سيتابع كل الحالات وهناك ثواب وعقاب ولن نسمح لاحد لا يتهاون او يستهتر بحياة اي مريض، والا "...".

وفيما خص كورونا، اوضح حسن بأنه اصبح هناك اهلية ومعرفة كي لا ننزلق نحو المجهول.حيث بلغ عدد الإصابات بكورونا حتى تاريخ امس الأربعاء 2542 حالة وعدد الوفيات في لبنان .38"
رقم : 874826
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