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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 14:22

رفع دعوى جنائية ضد شقيقة كيم جونغ أون

رفع دعوى جنائية ضد شقيقة كيم جونغ أون
وذكرت المصادر أن "المحامي الكوري الجنوبي لي كيونغ جاي، قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في 8 يوليو، اتهم فيها كيم يو جونغ، بهدم مبنى مكتب الاتصال بين الكوريتين بشكل غير قانوني، وهو يأمل، عن طريق ذلك، لفت انتباه الجمهور إلى حالة العلاقات بين سيئول وبيونغ يانغ، التي تدهورت بشكل حاد في يونيو من هذا العام".

وأشارن المصادر، إلى أنه "من المرجح أن ترفض النيابة العامة، فتح دعوى جنائية، ضد كيم يو جونغ، التي تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، وذلك لاستحالة جمع الأدلة، وحتى إذا أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما يدين كيم يو جونغ، فسيكون من المستحيل تطبيقه عليها".

ويعاقب القانون الكوري الجنوبي على التدمير المتعمد لممتلكات الآخرين بغرامة كبيرة والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

يذكر ان شقيقة زعيم كوريا الشمالية قد حذرت من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية في أحدث تصعيد للتوتر بسبب المنشقين من كوريا الشمالية الذين يرسلون مواد دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود بين البلدين.

وقالت كيم يو جونغ -في إطار تنديدها بسيؤل- "أشعر بأن الوقت حان لقطع العلاقات مع سلطات كوريا الجنوبية. سنتّخذ الخطوة التالية قريبا".
رقم : 874831
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