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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 14:31

صيد ثمين في قبضة الاستخبارات العراقية في نينوى

صيد ثمين في قبضة الاستخبارات العراقية في نينوى
وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "أحدهم خبير تفخيخ وتصفيح العجلات والمكنى أبو عائشة والذي عمل بما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري فيما عمل الإرهابيان الآخران في ما يسمى الشرطة اللا إسلامية والإدارة العامة تحت كنى عروة وابو الوليد حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

واعلنت القوات المسلحة العراقية أمس الاربعاء عن مقتل "والي بغداد" في داعش ويده الإعلامية المدعو ليث جمال الملقب أبو البراء، ونائبه قتال المهاجر.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه ووفقاً لمعلومات دقيقة، "تمكن ‏جهاز المخابرات الوطني العراقي، ‏وبعملية خاصة وخاطفة ونوعية، من قتل ما يسمى والي بغداد الإرهابي المدعو عمر شلال عبيد الكرطاني، ويده الإعلامية المدعو ليث جمال الملقب أبو البراء، ونائبه قتال المهاجر".

الجدير بالذكر أن جهاز المخابرات الوطني العراقي سبق وتمكن من قتل الوالي السابق أحمد عيسى الملقب أبو طلحة، ليحل محله المدعو عمر شلال، والذي أعلن الجهاز عن مقتله اليوم.

العميد يحيى رسول كان أكد قبل أيام أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باستمرار عمليات ملاحقة بقايا داعش".

وقال رسول في تصريح صحفي إن رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بالاستمرار بعمليات ملاحقة بقايا "داعش" وفق استراتيجية وضعها بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية والقطعات الأمنية، مؤكداً أن هناك عمليات نوعية تنفذ بشكل مستمر.

وأضاف رسول: "نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب إحدى العمليات النوعية، شملت مناطق شمال بغداد وبابل وكركوك وديالى، وأسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين، يعملون ضمن شبكة إرهابية تحاول العبث بأمن المواطنين والأجهزة الأمنية".
رقم : 874833
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