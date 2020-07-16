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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 14:35
بنك دولي يخصص دعما لمصر بنحو 4 مليارات دولار
وأضاف أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 على البلاد.
كما تشمل 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لتعزيز أنشطته الهادفة لتوسيع التجارة بين دول إفريقيا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
874835
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