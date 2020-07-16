إيران.. 2500 اصابة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 230 ألفا

واضافت سادات لاري ،في تصريحها الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2500 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 267 الفا و 61 حالة لغاية الان بينهم 3471 في وضع حرج.



وقالت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 230 الفا و608 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 198 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الفا و608 اشخاص.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و73 الف و 791 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.