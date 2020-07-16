الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تموز 2020 ساعة 14:52

رسائل نارية من الجعفري بخصوص آخر المستجدات في سوريا

رسائل نارية من الجعفري بخصوص آخر المستجدات في سوريا
وأوضح الجعفري​ أن "الإدارة الأمريكية تسعى من خلال قرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة بالشأن الإنساني، إلى محاولة استغلال آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتكريس وقائع جديدة على الأرض تخدم مصالحها وأجنداتها المعادية لسوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك من خلال العمل على ضمان وجود معابر مشرعنة بقرار من مجلس الأمن لإيصال المساعدات للمليشيات الانفصالية العميلة لها في الشمال الشرقي، وللقوات العميلة للنظام التركي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها في مناطق الاحتلال التركي في شمال وشمال غرب البلاد، وتكريس وقائع جديدة على الأرض، واستدامة الواقع الاحتلالي المخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

ورأى الجعفري أن "أي مزاعم بالحرص الإنساني تروج لها الإدارة الأمريكية تدحضها الوقائع المتمثلة بالحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، من خلال التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها الإدارة وحلفاؤها في ​الاتحاد الأوروبي​ على سوريا، والتي تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم اليومية من غذاء ودواء وكهرباء ومازوت، والأنكى من ذلك أن كلا من ​الولايات المتحدة​ والاتحاد الأوروبي يقدمان سنويا مليارات الدولارات لمساعدة النظام التركي على استدامة هذا الواقع اللاإنساني تحت عناوين إنسانية زائفة"، معتبرا أنه "لو كانت نوايا هذه الدول سليمة إنسانيا لكان تم صرف هذه الأموال على إعادة الإعمار بما يسمح لملايين اللاجئين والنازحين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية".

وفي الجانب العسكري والسياسي في سوريا، أوضح الجعفري أن "الجيش العربي السوري حقق بدعم من الحلفاء والأصدقاء انتصارات كبيرة في حربه على الإرهاب، وتمكن من تحرير معظم الأراضي السورية وإعادتها إلى سيطرة الدولة، وسيواصل جهوده لتحرير باقي الأراضي السورية من الإرهاب والوجود الأجنبي اللاشرعي".

مضيفا: "أما فيما يتعلق بالعملية السياسية، فقد أكدت الحكومة السورية على التزامها بالحل السياسي بقيادة وملكية سوريا ودون أي تدخل خارجي، ويسرت مهام المبعوث الخاص غير بيدرسن التي أفضت إلى إنشاء اللجنة الدستورية".

من جهة أخرى، شدد الجعفري على أن "​قانون قيصر​ هو محاولة من الإدارة الأمريكية لمنح تشريعاتها الوطنية أثرا على الصعيد الدولي، وهذا يمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها بنيان القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهمها مبدأي السيادة والمساواة في السيادة بين الدول".

وتابع الجعفري: "إنني على ثقة بأن سوريا وبدعم من حلفائها واصدقائها ستحبط مفاعيل هذا القانون وستواصل عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بطاقاتها الوطنية وبدعم من الدول الصديقة المؤمنة بالقانون الدولي".
رقم : 874844
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
16 تموز 2020
مصير الاتفاق النووي
مصير الاتفاق النووي
16 تموز 2020
قوات الاحتلال الاميركي و
قوات الاحتلال الاميركي و'داعش'.. وجهان لعملة واحدة
16 تموز 2020
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
16 تموز 2020
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
16 تموز 2020
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
15 تموز 2020
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
15 تموز 2020
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
15 تموز 2020
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
15 تموز 2020
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
15 تموز 2020
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
15 تموز 2020
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
14 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس