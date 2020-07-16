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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 15:02

السفير الايراني في بيروت: مستعدون لدعم لبنان حكومة وشعبا

السفير الايراني في بيروت: مستعدون لدعم لبنان حكومة وشعبا
واثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الخميس قال فيروزنيا موضحا ان هذه المساعدة والدعم تأتي في سياق التنسيق والتعاون مع ​الحكومة​ اللبنانية وفي اتجاه ما يصب بمصلحة كل اللبنانيين.

وأكد جلال فيروزنيا ان موقفنا المبدئي هو الانفتاح وبناء جسور الثقة و​المحبة​ والتواصل مع كل اطياف الشعب اللبناني المسيحي والمسلم، موضحا ان اللقاء مع البطريرك الراعي يصب في هذه الاتجاه.

وأضاف جلال فيروزنيا أكدت خلال هذ اللقاء على موقف إيران الداعم لتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان.

وقال السفير الايراني: نحن نعتقد ان لبنان في ظل الظروف الحساسة الراهنة هو أحوج ما يكون إلى تحصين جبهته الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية وكل الجهود ينبغي ان تصب في هذا الاتجاه، مشددا على ان إيران لا تتدخل في الشوؤن اللبنانية الداخلية، كما قلت نحن نؤكد على الوحدة الوطنية وتعزيزها في هذه الظروف.
رقم : 874847
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