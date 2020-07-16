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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 15:09

حماس: نحرص على امن لبنان والمخيمات

حماس: نحرص على امن لبنان والمخيمات
وقال ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان:"أطلعنا سماحة المفتي على الأوضاع ​الأمن​ية في ​المخيمات​، واكدنا له بأن ​الوضع الأمني​ مستقر ومستتب ونحرص فلسطينيا وبموقف فلسطيني موحد على ان نجنب المخيمات الدخول في أي مشكلة داخلية لبنانية".

وأكد عبدالله:"لن نقبل أن يتم استخدام العنصر الفلسطيني في المشاكل الحاصلة وان يكون الفلسطيني صندوق بريد يتم إيصال رسائل من طرف الى اخر عبره، نحن نحرص على تجنيب المخيمات كما جنبناها سابقا، وعلى العكس ان يكون لها دور إيجابي في ​تحقيق​ الأمن والاستقرار في المخيمات والجوار، والمساهمة الفاعلة في ​السلم الأهلي"​.
رقم : 874850
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