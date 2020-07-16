الرئيس اللبناني يكشف عن خطة لعودة ​النازحين السوريين

واعتبر ​الرئيس ​ميشال عون​ ان التدقيق الجنائي الذي اتخذ ​مجلس الوزراء​ قرارا ب​تحقيق​ه سوف يساعد على وضع حد لآفة ​الفساد​ وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، داعيا ال​لبنان​يين الى مساندة ​الدولة​ لمواجهة الذين يقاومون ذلك.



واكد ​الرئيس عون​ خلال استقباله في ​قصر بعبدا​، وفدا من "​تجمع العلماء المسلمين​ في لبنان" ان لبنان ليس في وارد الاعتداء على احد او تأييد الخلافات والحروب مطلقا" الا اننا ملزمون بالدفاع عن انفسنا سواء كنا حياديين او غير حياديين".



وكشف الرئيس اللبناني انه تم وضع خطة لعودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم بالتنسيق مع ​سوريا​ والدول المهتمة بشؤون النازحين، وقال: "لقد بات علينا نحن ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيال النازحين السوريين".



ولفت الى ان لبنان وضع أخيرا خطة عودة النازحين السوريين على ان تتم في المرحلة المقبلة الدعوة الى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع سوريا ومع الدول التي تهتم بشؤون النازحين وقال: "لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤونهم بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم الى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث انه بات علينا نحن اليوم ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم".



وتطرق الرئيس اللبناني لموضوع الفساد والفاسدين، فلفت الى ضرورة "اجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره". وقال: "سنلجأ الى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي" منوها "باننا نلقى مقاومة في ذلك لا على المستوى الشعبي بل على مستويات أخرى، وهو ما يتطلب مساعدتكم لأننا لن نستطيع انجاز الامر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك". وشدد على "ان لا عودة للارهاب على الأراضي اللبنانية لان من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة اليها مجددا.