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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 17:17

روسيا.. 6428 إصابة جديدة بكورونا و167وفاة خلال يوم

روسيا.. 6428 إصابة جديدة بكورونا و167وفاة خلال يوم
وجاء في البيان: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 752797".

وتابع المقر في بيانه: "غادر 8443 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 531692 شخصا".
وأشار المقر إلى تسجيل 167 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 11937 شخصا.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الاصابات بكورونا في العالم بعد امريكا والبرازيل والهند.

وقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح في العالم حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 587 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 13.7 مليون مصاب وتماثل للشفاء نحو 8.1 مليون، حسب موقع ورلدومیترز.
رقم : 874864
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