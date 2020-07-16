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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 18:32

غريفيث يدعو إلى تحقيق شامل في المجزرة السعودية بالجوف

غريفيث يدعو إلى تحقيق شامل في المجزرة السعودية بالجوف
وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية".

وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية".

وشدد على "أن‏ الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون".

واعتبر "من غير المقبول أن تستمر الحرب بمثل هذا الأثر المدمر على حياة اليمنيين".

وأكد المبعوث الأممي "استمرار مكتبه في التفاوض مع الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق النار يحفظ حياة المدنيين في ‎اليمن".

وشن تحالف العدوان أمس الأربعاء غارة جوية على حفل زفاف نساء وأطفال في منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن استشهاد وإصابة 31 شخصاً أكثرهم من النساء والأطفال، وتدمير 3 منازل.
رقم : 874872
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