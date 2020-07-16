الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تموز 2020 ساعة 18:41

كتلة الوفاء للمقاومة: الثلاثية الذهبية تحمي لبنان

كتلة الوفاء للمقاومة: الثلاثية الذهبية تحمي لبنان
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة بعد جلسة الكتلة الدورية، إلى أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو السبيل الوطني الأجدى للدفاع عن لبنان وسيادته وشعبه وكل السبل الأخرى تجعل لبنان مهيئا للرضوخ لإسرائيل ومشغليه"، موضحا أن "شعب لبنان المقاوم متمسك دوما بهذه القاعدة، السيادة كما الكرامة لا تمنحان أو تعطيان، بل تنتزعان انتزاعا وفرضا".

واعتبر بيان الكتلة أن "الضغوط والحصار والعقوبات الأميركية على لبنان وشعبه هي من أجل لي ذراع إرادة اللبنانيين الذين يرفضون الخضوع للعدو"، مؤكدا أن "التاريخ سيحفظ للأجيال القادمة بشاعة دور الأميركي عبر ترويج العنصرية والإرهاب الصهيوني في لبنان والعالم، وسيحفظ الدور الوطني والبطولي الشريف للمقاومة وشعبها، والقوى التي تتخذ قرارات وطنية دون خوف".

ولفت البيان إلى أنه "بعد معاينة الأزمات القائمة التي تواجه البلاد والتي تزيد بتعقيداتها الضغوط الأميركية للتنازل لإسرائيل بأكثر من مسألة، ترى الكتلة أن التصدي للأزمة الخانقة لجميع اللبنانيين يتطلب موقفا وطنيا متناسقا ولو بالحد الأدنى والبلد لا يحتمل الكيديات والتنافسات الشخصية على حساب الأزمة".واعتبر أن " المهام الانقاذية تتطلب من الحكومة فعالية أكثر انتاجية والمواطنون ينتظرون ان تضع الحكومة القوانين التي أقرها مجلس النواب موضع التنفيذ فورا".

وأوضح أن "وتيرة الإصابات بكورونا قد ارتفعت مع إعادة فتح المطار واستقبال الوافدين، والتراخي بالإلتزام بالإجراءات يدفعنا للإلتزام بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة لنتلاشى انتشار الوباء".

وشدد على أنه "ينبغي الإسراع بتنفيذ قرارات الحكومة خصوصا السلة الغذائية وتوزيع المشتقات النفطية وتوسيع قيام القطاع الخاص بمؤسسات وشركات لتقديم خدمات للمواطنين بأقل كلفة ممكنة، والمواطنين الذين يتابعون جهود الحكومة، ينتظرون أن تضع الحكومة القوانين التي أقرها مجلس النواب موضع التنفيذ سيما مشاكل الواقع التربوي والتعليمي، والتدابير والإجراءات التي تتصل بأوضاع البناء والسكن والقروض وغلاء الأسعار والنقل الداخلي وآليات تنظيمه".
رقم : 874874
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
16 تموز 2020
مصير الاتفاق النووي
مصير الاتفاق النووي
16 تموز 2020
قوات الاحتلال الاميركي و
قوات الاحتلال الاميركي و'داعش'.. وجهان لعملة واحدة
16 تموز 2020
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
16 تموز 2020
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
16 تموز 2020
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
15 تموز 2020
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
15 تموز 2020
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
15 تموز 2020
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟
15 تموز 2020
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
هذا ما أكدت عليه طهران في الذكرى الـ5 للاتفاق النووي
15 تموز 2020
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
روحاني : جميع مؤامرات امريكا ضد ايران ستبوء بالفشل
15 تموز 2020
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
الرسائل العميقة بين عباس والأسد
14 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس