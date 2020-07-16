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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 20:47

برهم صالح: العراق يتطلع لموقف دولي يدعم سيادته وأراضيه

برهم صالح: العراق يتطلع لموقف دولي يدعم سيادته وأراضيه
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "صالح بحث خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي بقصر السلام في بغداد، سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية أكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة الكاملة كأساس لمشروع وطني يحفظ استقرار البلاد، ويحقق نظاما إقليميا يؤمّن السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة"، مشددا على أن "العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، وإيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

وأشار صالح خلال اللقاء إلى "أهمية حل المشاكل الحدودية من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات الأحادية الجانب"، مثمنا مساندة فرنسا للعراق ومساهمتها في جهود التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات داعش، ووجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعها".

وأوضح البيان، أنه "تم التأكيد على تفعيل التعاون الاستراتيجي بين البلدين ومساهمة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار المدن المحررة، فضلاً عن التكاتف والتآزر لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الحياة العامة".

من جانبه، جدد لودريان دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار، كما تم استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الحوار البناء لمعالجة الأزمات والتوترات في المنطقة".
رقم : 874881
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