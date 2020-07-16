قوات حفتر تنفي لقائه مع وفد أمريكي رفيع المستوى

وقال أحمد المسماري إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده عقد اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى".



وأضاف "عليه نود أن نلفت انتباه كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بشكل رسمي".



وتابع قائلا: "قواتنا متمركزة وثابتة في مواقعها ونؤكد لليبيين أصحاب القرار والسيادة أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها" حسب تعبير المسماري.



ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية خبر لقاء خليفة حفتر في مقره في الرجمة (شرق) أمس مع وفد عسكري وسياسي أميركي رفيع المستوى حيث وصفت الجريدة بأنها وفد «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط معلومات غير رسمية عن «مقترح أميركي لإخلاء منطقة الهلال النفطي الحيوية من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة».