الإحتلال يحكم بالسجن للشيخ رائد صلاح 28 شهراً

وأفاد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح أن محكمة الاحتلال في حيفا رفضت الاستئناف المقدم ضد قرار سجن الشيخ صلاح، وثبتت له السجن الفعلي 28 شهرًا، والتي ستبدأ من تاريخ 16/8/2020.



وأدانت محكمة الاحتلال في حيفا، الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الآخِر/ نوفمبر 2019، بتهمة التحريض على ما اسمته "الإرهاب"، وتأييد منظمة "محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل أن يحظرها الاحتلال في نوفمبر 2015.



وكانت المحكمة أصدرت بحقه في فبراير الماضي حكمًا بالسجن الفعلي 28 شهرًا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرًا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور ليتبقى 17 شهرًا.