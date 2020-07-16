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الخميس 16 تموز 2020 ساعة 21:55

هولندا تدعو البحرين لإلغاء أحكام إعدام محمد رمضان وحسين موسى

هولندا تدعو البحرين لإلغاء أحكام إعدام محمد رمضان وحسين موسى
وقالت الخارجية الهولندية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "نحن نكرر دعوة الاتحاد الأوروبي للمنامة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى"​​​.

وأضافت: "كما ندعو السلطات البحرينية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام عموما، وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة، والعمل على إلغاء مادة حكم الإعدام".

وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت، الحكمين الصادرين سابقا من المحكمة الجنائية، القاضيين بإعدام رمضان وموسى.

وكان القضاء البحريني قد أيد في 13 يوليو الجاري حكما نهائيا بإعدام ضحيتا التعذيب محمد رمضان وحسين موسى بعد إلصاق تهمة التورط في قتل أحد عناصر الأمن في البحرين.

ونقلت وكالة رويتر العالمية للأنباء خبر محاكمة رمضان وموسى، مشيرة إلى ما تحدثت عنه منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان من تعرضهما للتعذيب وإجبارهما على الاعتراف بالتهم تحت الإكراه.

وقبل يوم من المحاكمة نشرت جريدة الواشنطن بوست والغارديان البريطانية ومنصات إعلامية واسعة رسالة صوتية لمحمد رمضان يتحدث فيها عن برائته، ويشرح فيها تعرضه للتعذيب، وأدلة برائته.
رقم : 874891
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