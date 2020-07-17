ما هي حقيقة تدهور الحالة الصحية لأمير الكويت؟!

وتصدر هاشتاغ بعنوان "#صباح_الأحمد" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في دولة الكويت، وأبدى المعلقون قلقا بالغا بشأن صحة أمير الكويت.وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في تغريدة على حسابه بتويتر، قائلا: "للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة اليوم الخميس.. وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه.. تطمنوا.. والدنا بخير وصحة وعافية".وأضاف الغانم: "الأسبوع المقبل سيجري صاحب السمو الفحوصات الطبية الروتينية، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظه ويبقيه ذخرا للبلاد والعباد مع سمو ولي عهده الأمين".يذكر ان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، كان يمارس نشاطه بصورة طبيعية حيث تداولت وسائل الاعلام الاثنين الماضي دعوة الامير لاعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى الحزم في تطبيق القانون ومحاربة الفساد، والتصدي للحملات "الظالمة" ضد البلاد.وأكد خلال استقباله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن "الاتهامات الموجهة للكويت بلا دليل وفيها إساءة بالغة، وإظهاره وكأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له".