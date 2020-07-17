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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 08:24

استشهاد مواطن يمني في الحديدة

استشهاد مواطن يمني في الحديدة
وقالت وسائل اعلام يمنية ان مرتزقة العدوان استهدفوا المنطقة الجبلية في محافظة الحديدة.

فيما قال مصدر في غرفة ضباط الارتباط اليمنية ان قوى العدوان قامت بمئة وخمسة عشر خرقا في الحديدة وجبهات القتال فيها شملت القصف الصاروخي والمدفعي. اضافة الى تحليق عشر طائرات تجسسية فوق محافظة الحديدة.

یذكر ان طيران العدوان السعودي شن هجمات على محافظة الجوف شرقي اليمن مما ادى الى استشهاد 25 شخصا اغلبهم من النساء والاطفال. كما انه قبل ذلك شن هذا الطيران سلسلة غارات على حي سكني في مديرية الحزم بمحافظة الجوف ما اسفر عن تدمير عدد من المنازل. وقالت مصادر طبية إن عددا كبيرا من سكان الحي اصيبوا وإن بعض الجرحى حالتهم خطرة.
رقم : 874913
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