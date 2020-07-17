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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 11:08

البلداوي: لا نثق بنوايا السعودية تجاه العراق

البلداوي: لا نثق بنوايا السعودية تجاه العراق
واضاف البلداوي الخميس انه "رغم تغيير الحكومات العراقية، طيلة السنوات السابقة، سياسة السعودية ثابتة تجاه العراق، ودورها سلبي دائما مع العراق حتى اليوم، خصوصاً فيما يتعلق بأرسلها الارهابيين الانتحاريين، ولم تقدم يوما يد العون للعراق رغم ما مر به من ازمات وتحديات كثيرة وكبيرة، بل الرياض كانت هي الداعم للكثير من التنظيمات الارهابية ودعمت هذه التنظيمات على مختلفة الاصعدة".

وأضاف انه "لا توجد اي ثقة بان السعودية قد تغير اليوم سياستها ومنهجها بالتعامل مع العراق عن السابق، خصوصاً ان العقلية الحاكمة في السعودية، هي نفسها لم تتغير منذ سنوات، والامر الاخر ان السعودية هي أداة لتنفيذ المخططات الصهيونية – الامريكية في المنطقة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس قال نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، إن مصطفى الكاظمي سيزور السعودية يوم الاثنين المقبل ويوقع اتفاقيات مهمة بيد البلدين.
رقم : 874936
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