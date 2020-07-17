ويعرض الفيلم الذي يضم 40 جزءاً، مقاطع عن حياة الشهيد سليماني، ويعرض ايضا ذكريات رواها أشخاص رافقوا الشهيد في رحلاته بالعراق وسوريا وبلدان أخرى، بحسب مستشار رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية علي فهيم دانش.



واكد منتج الفيلم الوثائقي ومدير مكتب ممثلية المؤسسة في بغداد مصطفى موسوي، أن اختيار تسمية "قائد السلام" للفيلم "يكتسب الأهمية لأن الشهيد سليماني كان يحمل راية السلام وقد استشهد من أجل مبادئ العدل والحق والسلام".



وأضاف موسوي أن الجزء الأول من الوثائقي يعرض وجهات نظر شخصيات عدة عن الشهيد سليماني فيما يتناول الجزء الثاني منه ذكريات عن قائد "فيلق القدس" في حرس الثورة الاسلامية.



الفيلم سيكون متوفراً بثلاث لغات هي العربية والاوردية والانجليزية، وسيترجم لاحقا إلى لغات أخرى.



وكان قائد قوات "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهید قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي غادر اثناء خروجهما من مطار بغداد في الثالث من کانون الثاني / ینایر2020 .



واقیمت للشهید سلیمانی مراسم تشییع حماسیة في ارجاء البلاد کما في العراق ودول اخری للشهیدین سلیمانی وابومهدي المهندس ومرافقیهما، شارکت فیها الحشود الملیونیة من محبیه وانصاره و وری الثری بناء علی وصیته الی جوار رفاق دربه في مقبرة الشهداء بمسقط رأسه کرمان (جنوب شرق ایران).



وردا على ذلك قامت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري فجر الاربعاء بدك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخ "ارض-ارض".