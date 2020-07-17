الصحة العراقية تكشف حقيقة ضعف فيروس كورونا

وقال وكيل الوزارة، حازم الجميلي إن "الإجراءات الصحية المتبعة ووعي المواطن أدت الى زيادة نسب الشفاء في العراق".



وشدد الجميلي على "ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة لكي يتمكن المواطن من العودة للعمل وتلبية احتياجاته"، لافتا الى أنه "في حالة تغيير الموقف الوبائي ستكون هناك قرارات جديدة".



وأضاف أن "أغلب العلاجات وصلت الى العراق، وأخرى ستصل غدا وسيتم استلامها"، مبينا أن "لقاح كورونا ما زال إلى الآن غير متوفر وقضية ضعف فيروس كورونا لم تثبت علمياً حتى الآن".



وفي ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، امس الخميس، أن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا أصبح كالآتي: مجموع الشفاء 54316، مجموع الإصابات 86148، مجموع الراقدين الكلي 28310، مجموع الراقدين في العناية المركزة 382، مجموع الوفيات 3522".