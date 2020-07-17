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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 11:32

فنزويلا تؤكد احتجازها سفينة كولومبية

فنزويلا تؤكد احتجازها سفينة كولومبية
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان: "تعرب فنزويلا، عن استعدادها لتسليم المواد الغذائية، المخصصة لتجمعات السكان الأصليين في كولومبيا، إلى الصليب الأحمر الكولومبي، أو مجلس شؤون اللاجئين النرويجي. ولكن بسبب هذا السلوك المخالف للقانون... ستبقى السفينة والطاقم قيد التوقيف، وتحت تصرف المحكمة الوطنية".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الكولومبية، أن الحادث وقع على نهر نيجرو الحدودي.

ووفقا للوزارة الكولومبية، نقلت سفينة "سيغال 1"، مساعدات إنسانية من المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين، ليتم توزيعها على السكان الأصليين في المنطقة الحدودية في مقاطعة غواينا الكولومبية.

وطالبت السلطات الكولومبية، باحترام السلامة الشخصية لمواطنيها الموقوفين، وشددت على ضرورة عودتهم إلى وطنهم، وذكرت أن تصرف السلطات الفنزويلية، يعتبر انتهاكا لحرية الملاحة في الأنهار المشتركة.
رقم : 874944
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