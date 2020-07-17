الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 11:36

موسكو ودمشق تدعوان واشنطن للتوقف عن التصعيد بسوريا

موسكو ودمشق تدعوان واشنطن للتوقف عن التصعيد بسوريا
وجاء في بيان مشترك، نشره اليوم المقر الروسي-السوري لتنسيق عودة اللاجئين السوريين، أنه "من أجل الحصول على إمكانية العيش في الركبان، ولإطعام أسرهم، يضطر السكان الذكور في المخيم، للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة".

وقد أدلى بهذه الشهادات مسلحون من العصابة المسلحة المعروفة باسم "مغاوير الثورة"، تسللوا إلى الأراضي الخاضعة للحكومة السورية.

وقال الشهود إن "المسلحين الخاضعين للسيطرة الأمريكية، يقومون عن قصد بخلق كل الظروف، التي تمنع غير الراغبين في القتال إلى جانب الجماعات المسلحة، من الحصول على المساعدات الغذائية والطبية".

ودعا الجانبان الروسي والسوري، الولايات المتحدة إلى التوقف عن الممارسات الهادفة لزعزعة استقرار الوضع في سوريا، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، وتسليم السيطرة على جميع الأراضي السورية المحتلة، للحكومة السورية.

وقال الجانبان في بيان مشترك: "إن احتلال الولايات المتحدة وحلفائها لبعض الأراضي السورية، يزيد من معاناة المدنيين، ويؤخر العودة إلى الحياة السلمية في البلاد".
رقم : 874946
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘
تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘
ايران تدعو الى تدخل اممي لحماية المدنيين اليمنيين
ايران تدعو الى تدخل اممي لحماية المدنيين اليمنيين
17 تموز 2020
أي موقع ايراني استهدفته
أي موقع ايراني استهدفته 'اسرائيل' في سوريا؟!
17 تموز 2020
من العراق الى سوريا.. وثائقي قائد السلام "قاسم سليماني"
من العراق الى سوريا.. وثائقي قائد السلام "قاسم سليماني"
17 تموز 2020
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
16 تموز 2020
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
16 تموز 2020
مصير الاتفاق النووي
مصير الاتفاق النووي
16 تموز 2020
قوات الاحتلال الاميركي و
قوات الاحتلال الاميركي و'داعش'.. وجهان لعملة واحدة
16 تموز 2020
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
16 تموز 2020
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
16 تموز 2020
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
15 تموز 2020
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
15 تموز 2020
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
15 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس