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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 11:47

إغلاق شامل في الضفة الغربية لمكافحة كورونا

إغلاق شامل في الضفة الغربية لمكافحة كورونا
وأعلنت الحكومة في رام الله أن الإغلاق الشامل يستمر حتى الساعة السادسة من صباح الأحد المقبل.

ويشمل قرار الإغلاق جميع مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات، وستمنع الحركة نهائيا في الشوارع، مع مراعاة الحالات الطارئة.

وبموجب قرار الإغلاق؛ ستُمنع الحركة بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات أيضًا.

وأكدت الشرطة في الضفة أنّها ستشرع في تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بخصوص الإغلاق الشامل في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت الشرطة، في تصريح صحفي، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة بخصوص الإغلاق، ومنع الحركة من الساعة الثامنة مساء الخميس وحتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والمخابز.

وأكّدت أنّ الاغلاق يشمل جميع المحلات التجارية والمنشآت، وضمنها محطات المحروقات، باستثناء الصيدليات والمخابز، مشددة على أن الحركة ممنوعة تممًا.

وأهابت الشرطة بالمواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة، وفاة مواطنين متأثرين بإصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد في محافظتي الخليل ورام الله، ما يرفع حصيلة الوفيات -الخميس- إلى 7.

وأكدت الوزارة -في بيان لها- وفاة مواطنة (73 عاما) من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ومواطن (64 عاما) من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين حتى اللحظة إلى 54.
رقم : 874950
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