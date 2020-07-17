تحالف العدوان مسؤول عن أي كارثة بيئية بالحديدة

وأعتبر الحوثي في تغريدات له على " تويتر" أن تحذيرات دول العدوان بشأن السفينة هي محاولة للتهرب عن تحملّ مسؤولية خرقهم للقانون تعسفاً ‏واصفا إعلان العدوان ‏الحديدة وسفينة صافر هدفاً عسكرياً بالتصرفات العسكرية الاجرامية.



واشار الى ان عمال الصيانة اضطروا الى اخلاء السفينة كما اتهم الحوثي وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بعدم الالتزام بقرار الكونغرس الذي دعا لإيقاف دعم العدوان.



وكانت حكومة الإنقاذ ناشدت الامم المتحدة بإرسال فرق صيانة لخزان شركة صافر العائم في ميناء عيسى، ومنع وقوع كارثة بيئة جراء استمرار وضع الخزان الذي يحوي 1.5 برميل نفط خام منذ خمس سنوات وذلك بحسب تأكيدات مارك لوكوكو وكيل الأمين العام ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ الذي كان قد أشار إلى طلب حكومة الانقاذ ‬المساعدة‮ ‬من‮ ‬الامم‮ ‬المتحدة‮ .‬.. غير أن الأمم المتحدة وبضغط من قوات تحالف العدوان الامريكي السعودي لم تقم بذلك.



وحذرت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، الاسبوع الماضي من كارثة بيئية ستكون الأسوأ على مستوى المنطقة نتيجة استمرار تعنت دول العدوان بمنع صيانة سفينة النفط صافر .