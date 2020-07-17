ساعة الصفر للتدخل المصري بليبيا تقترب

من مصر وفي ختام لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شيوخ قبائل ليبية. قالت الرئاسة المصرية اَنّها حصلت على تفويض منهم للتدخل في ليبيا لمواجة اي تحرك يهدد الأمن في البلدين .



وقال السيسي خلال كلمته: "ان مصر عازمة على تقديم الدعم الكامل للاشقاء في ليبيا حماية لامننا المشترك وان القوات المصرية ستعمل خلف الجيش الوطني الليبي . نحن لن ندخل الى ليبيا الا بطلب منكم ولن نخرج الا بامر منكم".



جاء ذلك بعد ايام من إعلان مجلس النواب الليبي في طبرق المؤيّد لحفتر،أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكريا في ليبيا .وكان السيسي حذر سابقا من التدخل العسكري في ليبيا في حال تقدمت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا نحو مدينتي سرت والجفرة .



ونددت حكومة الوفاق بتهديدات السيسي بالتدخل العسكري ، مؤكدة رفضها لقاء القاهرة واعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ، أن تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا.وقال بان الاستناد على مجموعة ممن وصفهم بالعملاء كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية.



بدوره اعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، رفضه الانتقاص من السيادة الليبية، أو تجاوز الحكومة الشرعية. داعيا القيادة المصرية الى أن تدرك بأن مصالحها مع حكومة الوفاق.



هذا التراشق السياسي تزامن مع اعلان قوات حكومة الوفاق انها رصدت هبوط طائرتين روسيتين في قاعدة الجفرة الجوية .وقالت بان مسلحي شركة "فاغنر" الروسية استهدفوا أحد الجسور جنوب القاعدة ، ما أدى إلى توقف الحركة بالمنطقة.



وفيما أجرى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مباحثات في طرابلس مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وضرورة عودة إنتاج النفط.



هاجم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر دور الدول الأوروبية في ليبيا، وقال بإن عمليات الاعتراض البحرية التي تنفذها تقتصر فقط على تركيا ولا تشمل الطائرات الروسية والإماراتية والمصرية.



واعلنت حكومة الوفاق انها قدت طلبا لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة استماع للجنة العقوبات الخاصة بليبيا؛ لبحث الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح في ليبيا .