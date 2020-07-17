ليبيا.. حملة أمنية للكشف عن مصير المغيبين قسريًا

وأوضح باشاغا عبر حسابه على تويتر، بقوله: إنني اليوم أدعو كل المواطنين ممن لديهم أقارب مغيبون لإبلاغ أجهزتنا عن هذه الوقائع، حتى يتسنى لها مباشرة إجراءات التحري والاستدلال بالخصوص.



وأشار وزير الداخلية، إن وزارته ملتزمة بحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تتعلق بجرائم الخطف والإخفاء القسري، والسجن خارج نطاق القانون، محذرا كل الأفراد والجهات الضالعة وراء هذه الجرائم، بأن الوزارة لن تتهاون في استخدام القوة لإنفاذ القانون، والكشف عن هذه الانتهاكات، وردعها.



وأعلن باشاغا، أن وزارة الداخلية أطلقت حملة أمنية تستهدف الكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وتحديد ومحاسبة الأشخاص والجهات الضالعة في تلك الجرائم.



وفي وقت سابق، أصدرت الوزارة بيانا توضيحيا عن الحملة الأمنية، أهابت فيه لكل من لديه قريب مغيب قسريًا ضرورة التوجه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن الواقعة أو مخاطبة ديوان وزير الداخلية مباشرةً، ليتسنى للجهات الأمنية مباشرة إجراءات التحري والاستدلال بالخصوص.