عين التينة عن كلام بومبيو: مبهم ولا فائدة منه

اعتبرت مصادر عين التينة مقر مجلس النواب اللبناني كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن استعداد الدول الغربية لمساعدة لبنان شرط البدء بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها "بالكلام المبهم، الذي لا فائدة منه ويعدّ هروبا وبعيدا عن أي حس مسؤول"، مشيرة لـ "الأنباء" إلى أن "لبنان يعاني من أزمة معيشية خانقة، والمطلوب مد يد المساعدة له لانتشاله من محنته وخاصة من الدول الغنية والميسورة، لكن تكتفي هذه الدول بتقديم النصح واللوم، ولو كان لبنان قادرا على مساعدة نفسه لما تأخر لحظة".



ويعيش لبنان في الآونة الأخيرة ازمة اقتصادية لم يشهدها من قبل بسبب الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة ودول غربية وعربية على لبنان بمنع دخول أي مساعدات الى لبنان.