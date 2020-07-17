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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 13:56

57 فريق يعملون على تطوير لقاح كورونا الايراني

57 فريق يعملون على تطوير لقاح كورونا الايراني
واعلن وزير الصحة الايرانية : انه لحسن الحظ ان الفرق العاملة حققت نجاحات جيدة على في التجارب التي اجريت على مستوى الحيوانات معربا عن امله بتجربة اللقاح الجديد على البشر قريبا .

واضاف نمكي: نحن ماضون قدما خطوة بخطوة مع حركة 5 بلدان كبرى عاملة على "كوفيد 19" ونحن غير متأخرين عنهم بخطوة.

واعرب الوزير "نمكي" عن امله بنشر اخبار مفرحة على هذا الصعيد بالقريب العاجل للشعب الايراني مشيرا الى عكوف اكثر من 57 فريق ايراني على التحقيق لتطوير لقاح لفيروس كورونا واضاف: تعمل هذه المجوعة من العلماء الايرانيين على وصفات طبية متعددة وان هناك لجنة علمية تشرف على هذه التحقيقات وتقوم بتقييم نتائج اعمالها وتضم هذه اللجنة الكثر من 50 من ابرز العلماء الطبيين الايرانيين.
رقم : 874972
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