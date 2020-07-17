الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 14:04

تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘

تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘
وأشار مصدر ميداني يتابع التطورات الميدانية عن كثب في محافظة ديالى إلى تفاصيل العملية وقال: "إن مقاتلي الحشد الشعبي وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب، جميعهم مشاركون في هذه العملية".

وقال المصدر الميداني إن سلاح الجو التابع للجيش العراقي وكذلك التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش يدعمان القوات البرية العراقية، مضيفاً إن العملية ستتم بالقرب من الحدود المشتركة مع إيران وأيضاً عند الحدود التي تسيطر عليها الحكومة قرب إقليم كردستان.

وبحسب المعلومات التي تلقاها المصدر الميداني، فإن القوات العراقية تواصل عملياتها في محافظة ديالى في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 17700 كيلومتر مربع لتشخيص العناصر المخفية لتنظيم داعش الإرهابي وملاجئه. وبحسب المصدر الميداني، تمكنت القوات العراقية من تطهير العديد من المناطق بشكل كامل وفرض الأمن خلال عملية تفتيش ومراقبة ميدانية دقيقة في شمال وشمال شرق محافظة ديالى.

وأوضح المصدر الميداني أنه تم تأمين مناطق "أنجانة، حاوي العظيم، حمرين، حوض الثلاب، قرة تبة، المقدادية و خانقين"، وقال: "قامت القوات العراقية كذلك بتأمين عدد من القرى في ضواحي هذه المناطق إلى جانب المناطق المحيطة ببحيرة" حمرين". كما نجحت القوات العراقية في تطهير 21 قرية ، منها "سيد قادر ، وشيخة ، وجاسم ، وشماملة ، وحسن جاسم ، والوادية ، وساري تبان ، والتوكل ، والسعدية ، والسادة ، وناودومان ، وبلكانه ، وما إلى ذلك" من العناصر المخفية لتنظيم داعش.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، نجح مقاتلو اللواء الأول في الحشد الشعبي في اليوم الأول من العملية من تطهير 75 كيلومتراً مربعاً من المنطقة الملوثة في المحور الشمالي لمحافظة ديالى ، كما اكتشفوا عدداً من الكمائن المفخخة وأبطلوا مفعولها. وتمكنت القوات العراقية من اكتشاف ملجأ سري لإرهابيي داعش خلال عملية تطهير وتأمين مدينة المقدادية الشمالية، وتم ضبط بعض المواد الكيميائية في هذا الملجأ.

وبحسب مصادر ميدانية، تمكنت القوات العراقية من التعرف على عدد من العناصر الإرهابية لتنظيم داعش والقضاء عليها خلال العملية؛ كما تم تحديد عدد من الدراجات النارية والقوارب وكميات من المتفجرات والأسلحة خلال العملية. كما قُتل ثلاثة من قوات الحشد الشعبي وأصيب ثلاثة آخرون في عمليات تطهير شمال وشمال شرق محافظة ديالى خلال عملية تفتيش دقيقة وأثناء محاولة عبور الألغام والكمائن المفخخة.

بشكل عام، تحاول القوات العراقية تأمين المناطق الملوثة بالقرب من الحدود مع إيران ، وكذلك الحدود الشمالية لمحافظة ديالى إلى بحيرة حمرين. من جهة أخرى، تحاول القوات العراقية منع تسلل إرهابيي داعش من إقليم كردستان إلى محافظة ديالى. 
رقم : 874976
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘
تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘
ايران تدعو الى تدخل اممي لحماية المدنيين اليمنيين
ايران تدعو الى تدخل اممي لحماية المدنيين اليمنيين
17 تموز 2020
أي موقع ايراني استهدفته
أي موقع ايراني استهدفته 'اسرائيل' في سوريا؟!
17 تموز 2020
من العراق الى سوريا.. وثائقي قائد السلام "قاسم سليماني"
من العراق الى سوريا.. وثائقي قائد السلام "قاسم سليماني"
17 تموز 2020
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
16 تموز 2020
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
16 تموز 2020
مصير الاتفاق النووي
مصير الاتفاق النووي
16 تموز 2020
قوات الاحتلال الاميركي و
قوات الاحتلال الاميركي و'داعش'.. وجهان لعملة واحدة
16 تموز 2020
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
16 تموز 2020
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
16 تموز 2020
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
الإمارات والسعودية غارقتان بالوحل اليمني.. هل من حلول تنهي مأساتهم؟
15 تموز 2020
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب
15 تموز 2020
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يأجّج التوتر من جديد
15 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس