ايران... تسجيل 2379 اصابة و183 حالة وفاة في 24 ساعة

وقالتْ المتحدثةُ باسمِ وزارةِ الصحةِ الايرانية سيما سادات لاري إنّ إجمالي عددِ المصابين بالفيروس في عمومِ البلاد ارتفع الى مئتين وتسعة وستين الفاً واربعمئة واربعين مصابا.



وأشارتْ المتحدثةُ الى تسجيلِ مئةٍ وثلاث وثمانين حالةَ وفاةٍ جراءَ الفيروس، ما يرفعُ إجمالي الوَفَياتِ الى ثلاثةَ عشَرَ ألفاً وسبعمئة وواحد وتسعين حالةِ وفاة.



وأضافتْ لاري أنّ مئتين واثنين ثلاثين ألفَ وثمانمئة وثلاثة وسبعين مصابا تماثلوا للشفاء، وغادروا المستشفيات.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و98 الفا و985 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في مختلف انحاء البلاد حتى الآن.