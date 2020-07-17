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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 17:41

ترامب يحذر من "المستقبل الكئيب" اذا فاز بايدن في الانتخابات

ترامب يحذر من "المستقبل الكئيب" اذا فاز بايدن في الانتخابات
وحذّر ترامب من أن سياسات منافسه الديمقراطي جو بايدن سوف تقتل الوظائف، وتجعل الطاقة غير مكلفة، وتدمر الضواحي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

​وقال ترامب: "لن تكون الضواحي كما نعرفها"، محذرا من أن الديمقراطيين سيشاهدونها وهي تنتهي وتتلاشي ولن يفعلوا شيئا لإنقاذها، وأكد ترامب أنه لن يسمح بحدوث ذلك، قائلا: "ليس أثناء وجودي هنا... تدمير الضاحية سينتهي".

وفي نفس السياق، قال ترامب مؤكدا لداعميه: "سأقاتل دائمًا من أجل حقوقك وحرياتك" مشيرا إلى أن اليسار يريد دفن الولايات المتحدة تحت انهيارات تنظيمية لا فائدة منها.
رقم : 875033
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