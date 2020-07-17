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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 17:52

سيناتور أميركي يحذر ملك البحرين..

سيناتور أميركي يحذر ملك البحرين..
وقال السيناتور عن ”ميريلاند“ في تغريدة له على تويتر قائلا “سيكون ذلك وصمةً أخرى لحقوق الإنسان في البحرين“.

وأضاف كاردين ”أحث الملك حمد بشدة على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى ، في ضوء الأدلة التي إنتزعت تحت التعذيب“.

وأضاف ”إن تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في ضوء هذه المعلومات سيكون وصمةً أخرى لحقوق الإنسان في البحرين“.

يذكر أن القضاء الخليفي أيد حكما بإعدام الناشطين يوم (الإثنين 13يوليو) رغم مطالبات دولية بوقف هذا الحكم بسبب وجود أدلة على برائتهما وتعرضهما للتعذيب.

وسبق لمجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات أيضا أن عقدا كل على حده جلسات نقاشية طارئة طالب فيها النواب باستخدام الحكومة البريطانية لعلاقتها مع البحرين من أجل وقف هذا الحكم الجائر، كما طالب نواب بوقف برامج التدريب البريطانية للبحرين بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان.
رقم : 875038
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