الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 18:26

تظاهرة حاشدة في غزة دعماً للمقدسيين

تظاهرة حاشدة في غزة دعماً للمقدسيين
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد العمري الكبير في مدينة غزة بعد أداء صلاة الجمعة، وشارك فيها حشد كبير من قيادات ومناصري حركة الجهاد الإسلامي، مرددين شعارات مساندة للمدينة المقدسة ولمرجعياتها الدينية، ولصمود المقدسيين في وجه الصلف الصهيوني بالقدس المحتلة.

تظاهرة حاشدة في غزة دعماً للمقدسيين
وفي كلمة له أمام الحشود الجماهيرية، أكد القيادي في "الجهاد الإسلامي" الشيخ خضر حبيب أن القدس والأقصى خطان أحمران لا يُسمح بالمساس بهما.

وأوضح حبيب أن :لعدو يسعى للسيطرة على المدينة المقدسة لإنهاء معركة القدس المحتلة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يدرك المخططات الصهيونية، ولن يسمح للعدو بتنفيذها مهما بلغت التضحيات والتكاليف".

وأضاف "رسالة شعبنا من قطاع غزة، أن القدس والأقصى تهون دونهما الرقاب، ونقول للعالم الصامت على الجرائم الصهيونية ولأمتنا العربية والإسلامية إن القدس في خطر، ولا ينبغي أن تبقى هذه الأمة في غفلة وقي سبات وأقدس المقدسات يهان".

ودعا حبيب الأمة العربية والإسلامية إلى النهوض وتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الصعبة التي تتعرض فيها القضية المركزية لمحاولات التصفية من خلال "صفقة القرن" التي تحوكها الإدارة الأمريكية المجرمة.

كما حذر من الخطوة الصهيونية بإغلاق مصلى باب الرحمة بهدف إنشاء كنيس يهودي مكانه، مؤكداً أن هذا المصلى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وأي مساس به هو مساس بالأقصى.
رقم : 875042
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم
17 تموز 2020
كيف تمّكن "أردوغان" من وأد فتنة "غولن"
كيف تمّكن "أردوغان" من وأد فتنة "غولن"
17 تموز 2020
تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘
تفاصيل العمليات العسكرية العراقية ضد ‘‘داعش‘‘
17 تموز 2020
ايران تدعو الى تدخل اممي لحماية المدنيين اليمنيين
ايران تدعو الى تدخل اممي لحماية المدنيين اليمنيين
17 تموز 2020
أي موقع ايراني استهدفته
أي موقع ايراني استهدفته 'اسرائيل' في سوريا؟!
17 تموز 2020
من العراق الى سوريا.. وثائقي قائد السلام "قاسم سليماني"
من العراق الى سوريا.. وثائقي قائد السلام "قاسم سليماني"
17 تموز 2020
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية
16 تموز 2020
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
الخداع ولي الذراع الامريكي..لم ينفع مع ايران،ما السرّ؟
16 تموز 2020
مصير الاتفاق النووي
مصير الاتفاق النووي
16 تموز 2020
قوات الاحتلال الاميركي و
قوات الاحتلال الاميركي و'داعش'.. وجهان لعملة واحدة
16 تموز 2020
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
تدشين 20 مشروعاً كهربائياً ومائياً جنوب ايران
16 تموز 2020
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
مجزرة الجوف، عندما تقتل الأمم المتحدة اليمنيين بصمتها!
16 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس