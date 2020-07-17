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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 18:41

الأردن: إعادة فتح ساحة للتبادل التجاري مع سوريا

الأردن: إعادة فتح ساحة للتبادل التجاري مع سوريا
وقال الداود: “سيتم بدءا من يوم الأحد المقبل، تفريغ الحمولات من الشاحنات السورية ونقلها بواسطة الشاحنات الأردنية إلى دول الخليج العربي”.

وأضاف: “هناك أكثر من 35 شاحنة مبردة ستنقل البضائع يوميا من منطقة جابر إلى الدول المعنية في الخليج العربي”.

وأشار، إلى أن خسائر الشاحنات المبردة خلال فترة الايقاف قاربت الـ 5 ملايين دينار.

وثمن الداود، دور نقابة مصدري الخضار والفواكه ووزارة الزراعة في الاستجابة لمطالب أصحاب الشاحنات المبردة، في ظل الأوضاع الصعبة التي مروا بها خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وتوقفهم عن العمل.
رقم : 875047
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