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الجمعة 17 تموز 2020 ساعة 18:43

السيسي: نرفض الإجراءات الأحادية في سد النهضة

السيسي: نرفض الإجراءات الأحادية في سد النهضة
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تناول تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

وأكد الرئيس المصري مجددا خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه، أشاد رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة.

وقد تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.
رقم : 875049
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