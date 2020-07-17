أبرز التطورات على الساحة اليمنية 17-7-2020

وتلك الانتصارات الميدانية كانت مقدمة لقيام أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية بشن عملية عسكرية كبرى للوصول إلى المناطق الحيوية في محافظة مأرب الغنية بالموارد الغازية والنفطية، بما في ذلك مدينة مأرب وحقول النفط "صافر" ولقد تطلبت تلك العملية العسكرية الكبرى عدة مراحل للوصول لتحقيق الكثير من الانتصارات على ساحة المعركة.



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحرير أجزاء من منطقة "الحزم" عاصمة محافظة الجوف وواصلت تلك القوات اليمنية تقدمها إلى قاعدة "اللبنات" المهمة والاستراتيجية.



ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية يواصلون حالياً تقدّمهم على المحور الثالث للعملية من مفرق الجوف إلى منطقة "صرواح" الواقعة غرب محافظة مأرب، وتم حتى الآن تطهير مناطق مهمة مثل "الأشقر، الديش، وجبال هيلان، و.." في تلك المناطق.



والهدف الرئيسي هو توفير الأمن في الجزء الشرقي من مديرية "صرواح"، ثم الوصول إلى مدينة "مارب" وأخيراً حقول النفط "صافر". والهدف الثانوي في هذا المحور هو تطهير المناطق الشمالية لمديرية "صرواح" والقسم الجنوبي لمديرية "مدغل" وقطع الطريق الواصلة بين قاعدة "ماس" العسكرية الإستراتيجية ومركز مدينة مأرب.



وبحسب آخر الأخبار، يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية القوات عملياتهم العسكرية في عدة محاور لكنهم يواجهون مقاومة شديدة من قبل قوات تحالف العدوان السعودي، المجهزة بالعديد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة والمنشآت العسكرية المحصنة والدعم الجوي.



وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية، أنه بعد اشتباكات عنيفة، تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من دخول مديريتي "ماهلية والعبدية" التابعة لمحافظة مأرب ويحاولون الأن تطهير مديريتي "حريب والجبة" وذلك من أجل الوصول إلى مركز محافظة مأرب من الأجزاء الجنوبية.



ومع وصول أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية إلى المداخل الجنوبية لمدينة مأرب، سيتم محاصرة جميع المناطق المحتلة في جنوب غرب وغرب محافظة مأرب بما في ذلك "جبل مراد، والرحبة، وماهلية وشرق صرواح" وسيتم تحريرها في القريب العاجل، واحدة تلو الأخرى.



ووفقاً لمصادر ميدانية من المحور الغربي والشمالي الغربي لمحافظة مأرب، فإن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية شنوا خلال الايام القليلة الماضية جولة جديدة من الهجمات على قوات تحالف العدوان السعودي لتوفير الأمن والأمان وتطهير عدد من المناطق المهمة ولا سيما منطقتي "مجزر ومدغل".



ولفتت المصادر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية شنوا هجمات واسعة النطاق في منطقة "مجزر" من المحور الجنوبي الشرقي لجبل "شيرين" والمناطق الحدودية مع محافظة الجوف، ونجحت في تطهير وتأمين منطقة "وادي حلحلان" بالكامل.



ومع تطهير منطقة "وادي حلحلان"، أصبحت المناطق الشمالية الشرقية من مديرية "مجزر" تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية إلى حد كبير وأصبحت الوجهة التالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في هذا المحور هي تحرير مناطق "وادي ماس والصباري وجبل الحبرة". وتقع منطقة "وادي ماس" بين منطقتي "مجزر ورغوان".



وتُظهر التطورات الميدانية في ساحة المعركة اليمنية، أنه مع سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على المناطق الجنوبية الغربية والغربية من محافظة مأرب، سوف تُجبر قوات تحالف العدوان السعودي على الانسحاب من الأجزاء الشمالية الغربية من محافظة مأرب ولا سيما من مديريات "مجزر، ومدغل ورغوان" إلى حقل "صافر" النفطي المهم للغاية.

